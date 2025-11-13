Скидки
Хоккей

Стас Михайлов произвёл символическое вбрасывание перед игрой «Ак Барс» — «Динамо»

Стас Михайлов произвёл символическое вбрасывание перед игрой «Ак Барс» — «Динамо»
В эти минуты в Казани проходит встреча между местным «Ак Барсом» и московским «Динамо». Идёт первый период, счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Перерыв
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Миллер (Биро, Лямкин) – 02:36 (5x5)     1:1 Сикура (Гусев, Ожиганов) – 04:32 (5x4)    

Символическое вбрасывание перед игрой произвёл эстрадный певец, автор песен, продюсер, народный артист Российской Федерации Стас Михайлов.

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Ак Барс» занимает второе место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 34 очка после 25 матчей. Московское «Динамо» располагается на пятой строчке в таблице Запада КХЛ, набрав 31 очко после 24 встреч. Регулярка КХЛ завершится 20 марта 2026 года.

