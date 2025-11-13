Стас Михайлов произвёл символическое вбрасывание перед игрой «Ак Барс» — «Динамо»

В эти минуты в Казани проходит встреча между местным «Ак Барсом» и московским «Динамо». Идёт первый период, счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Символическое вбрасывание перед игрой произвёл эстрадный певец, автор песен, продюсер, народный артист Российской Федерации Стас Михайлов.

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Ак Барс» занимает второе место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 34 очка после 25 матчей. Московское «Динамо» располагается на пятой строчке в таблице Запада КХЛ, набрав 31 очко после 24 встреч. Регулярка КХЛ завершится 20 марта 2026 года.