Евгений Малкин: «Питтсбург» невероятно боеспособен, мы можем попасть в плей-офф

Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался об игре «пингвинов» в нынешнем сезоне НХЛ.

«Питтсбург» невероятно боеспособен, конечно. Мы читали статьи перед сезоном, в которых говорилось, что мы уже недостаточно хороши. Это тяжело. Последние три года мы не показывали своей лучшей игры. Но мы сменили тренера, появилось несколько новых лиц. Мы стараемся изо всех сил. Сидни Кросби играет невероятно. Это хорошая команда. Если мы будем здоровы, то наверняка сможем выйти в плей-офф», — приводит слова Малкина The Athletic.

«Пингвинз» с 21 очком после 17 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

