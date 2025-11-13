Игорь Ожиганов стал пятым защитником, набравшим 300 очков в КХЛ
Поделиться
В эти минуты в Казани проходит встреча между местным «Ак Барсом» и московским «Динамо». Идёт второй период, счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
4 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Миллер (Биро, Лямкин) – 02:36 (5x5) 1:1 Сикура (Гусев, Ожиганов) – 04:32 (5x4) 1:2 Пыленков – 26:19 (5x4) 2:2 Миллер (Яшкин) – 27:16 (5x5) 2:3 Сикура (Уил, Пыленков) – 31:39 (5x4) 2:4 Гусев (Ильенко, Артемьев) – 35:18 (5x5) 3:4 Яшкин (Лямкин, Дыняк) – 39:26 (6x5)
На пятой минуте первого периода Дилан Сикура с передач Никиты Гусева и Игоря Ожиганова сделал счёт 1:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, хоккеист московского «Динамо» Игорь Ожиганов стал пятым защитником, набравшим 300 очков в КХЛ. На счету игрока обороны теперь стало 85 шайб и 215 результативных передач.
Лидеры по очкам среди защитников в КХЛ:
431 – Кевин Даллман;
367 – Илья Никулин;
322 – Кирилл Кольцов;
300 – Андрей Сергеев;
300 – Игорь Ожиганов.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
20:44
-
20:41
-
20:33
-
20:18
-
20:00
-
19:45
-
19:26
-
19:13
-
18:52
-
18:30
-
18:21
-
18:13
-
17:59
-
17:42
-
17:25
-
17:11
-
16:49
-
16:30
-
16:27
-
16:05
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
13:55
-
13:40
-
13:25
-
13:15
-
13:10
-
12:50
-
12:35