Игорь Ожиганов стал пятым защитником, набравшим 300 очков в КХЛ

Комментарии

В эти минуты в Казани проходит встреча между местным «Ак Барсом» и московским «Динамо». Идёт второй период, счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
4 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Миллер (Биро, Лямкин) – 02:36 (5x5)     1:1 Сикура (Гусев, Ожиганов) – 04:32 (5x4)     1:2 Пыленков – 26:19 (5x4)     2:2 Миллер (Яшкин) – 27:16 (5x5)     2:3 Сикура (Уил, Пыленков) – 31:39 (5x4)     2:4 Гусев (Ильенко, Артемьев) – 35:18 (5x5)     3:4 Яшкин (Лямкин, Дыняк) – 39:26 (6x5)    

На пятой минуте первого периода Дилан Сикура с передач Никиты Гусева и Игоря Ожиганова сделал счёт 1:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, хоккеист московского «Динамо» Игорь Ожиганов стал пятым защитником, набравшим 300 очков в КХЛ. На счету игрока обороны теперь стало 85 шайб и 215 результативных передач.

Лидеры по очкам среди защитников в КХЛ:
431 – Кевин Даллман;
367 – Илья Никулин;
322 – Кирилл Кольцов;
300 – Андрей Сергеев;
300 – Игорь Ожиганов.

