Игорь Ожиганов стал пятым защитником, набравшим 300 очков в КХЛ

В эти минуты в Казани проходит встреча между местным «Ак Барсом» и московским «Динамо». Идёт второй период, счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте первого периода Дилан Сикура с передач Никиты Гусева и Игоря Ожиганова сделал счёт 1:1.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, хоккеист московского «Динамо» Игорь Ожиганов стал пятым защитником, набравшим 300 очков в КХЛ. На счету игрока обороны теперь стало 85 шайб и 215 результативных передач.

Лидеры по очкам среди защитников в КХЛ:

431 – Кевин Даллман;

367 – Илья Никулин;

322 – Кирилл Кольцов;

300 – Андрей Сергеев;

300 – Игорь Ожиганов.