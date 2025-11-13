Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лундквист выразил слова соболезнования в связи со смертью журналиста Ларри Брукса

Лундквист выразил слова соболезнования в связи со смертью журналиста Ларри Брукса
Комментарии

Легендарный шведский экс-голкипер Хенрик Лундквист выразил слова соболезнования в связи со смертью журналиста New York Post Ларри Брукса.

«На протяжении всей моей карьеры он всегда был рядом и задавал вопросы. Я много, почти ежедневно беседовал с Ларри Бруксом о своей игре, о «Рейнджерс» и об игре в целом. Я глубоко уважал его знания. Спасибо, Ларри, за твою преданность игре, нам будет тебя не хватать. Покойся с миром», — написал Лундквист на своей странице в социальной сети Х.

Сегодня, 13 ноября, New York Post сообщил, что Ларри Брукс скончался от рака в возрасте 75 лет. У него остался сын Джордан. Жена Брукса Дженис умерла в 2020 году.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android