Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это безумие». Форвард «Флориды» Вераге — о количестве голов Овечкина в НХЛ

«Это безумие». Форвард «Флориды» Вераге — о количестве голов Овечкина в НХЛ
Комментарии

Канадский нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге высказался о достижении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рубежа в 900 шайб в НХЛ.

«Это безумие. Сыграть 900 матчей в лиге, не говоря уже о том, чтобы забить 900 голов, — большая удача. Он особенный… Овечкин был одним из моих любимых хоккеистов в детстве, так что здорово играть против него», — приводит слова Вераге журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х.

Текущий сезон является для Овечкина 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге. Нападающий на старте нынешнего регулярного чемпионата в 14 матчах забросил три шайбы и сделал семь результативных передач. Всего на счету Александра в НХЛ 901 шайба.

Материалы по теме
Овечкин начал погоню за 1000 голов в НХЛ? Вколотил в пустые, поставив победную точку
Овечкин начал погоню за 1000 голов в НХЛ? Вколотил в пустые, поставив победную точку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android