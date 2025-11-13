«Это безумие». Форвард «Флориды» Вераге — о количестве голов Овечкина в НХЛ

Канадский нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге высказался о достижении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рубежа в 900 шайб в НХЛ.

«Это безумие. Сыграть 900 матчей в лиге, не говоря уже о том, чтобы забить 900 голов, — большая удача. Он особенный… Овечкин был одним из моих любимых хоккеистов в детстве, так что здорово играть против него», — приводит слова Вераге журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х.

Текущий сезон является для Овечкина 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге. Нападающий на старте нынешнего регулярного чемпионата в 14 матчах забросил три шайбы и сделал семь результативных передач. Всего на счету Александра в НХЛ 901 шайба.