«Пропускать трижды — это слишком много». Гру высказался после поражения «Трактора» в Омске
Поделиться
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3) в Омске.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Фьоре (Окулов) – 03:50 (5x5) 1:1 Кравцов (Дронов, Светлаков) – 07:41 (5x5) 1:2 Григоренко (Дронов, Ливо) – 30:17 (5x4) 2:2 Маклауд (Шарипзянов, Окулов) – 31:21 (5x4) 3:2 Потуральски (Маклауд, Лажуа) – 56:10 (5x4)
«Считаю, что мы очень хороший матч провели, у нас был шанс выиграть, и мы сами заработали этот шанс. Здесь спецбригады сыграли свою роль. Дальневосточный выезд на третьем периоде в нашем исполнении не сказался. Мы встречались с сильным соперником, и после двух периодов мы заметно доминировали на льду, прекрасно понимая, что в третьем «Авангард» поднадавит. Так и вышло. Мы пропустили трижды, и это слишком много. Надеюсь, что мы сможем оттолкнуться от сегодняшней игры и улучшать впредь свои действия», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
20:44
-
20:41
-
20:33
-
20:18
-
20:00
-
19:45
-
19:26
-
19:13
-
18:52
-
18:30
-
18:21
-
18:13
-
17:59
-
17:42
-
17:25
-
17:11
-
16:49
-
16:30
-
16:27
-
16:05
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
13:55
-
13:40
-
13:25
-
13:15
-
13:10
-
12:50
-
12:35