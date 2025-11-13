Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Пропускать трижды — это слишком много». Гру высказался после поражения «Трактора» в Омске

«Пропускать трижды — это слишком много». Гру высказался после поражения «Трактора» в Омске
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3) в Омске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Фьоре (Окулов) – 03:50 (5x5)     1:1 Кравцов (Дронов, Светлаков) – 07:41 (5x5)     1:2 Григоренко (Дронов, Ливо) – 30:17 (5x4)     2:2 Маклауд (Шарипзянов, Окулов) – 31:21 (5x4)     3:2 Потуральски (Маклауд, Лажуа) – 56:10 (5x4)    

«Считаю, что мы очень хороший матч провели, у нас был шанс выиграть, и мы сами заработали этот шанс. Здесь спецбригады сыграли свою роль. Дальневосточный выезд на третьем периоде в нашем исполнении не сказался. Мы встречались с сильным соперником, и после двух периодов мы заметно доминировали на льду, прекрасно понимая, что в третьем «Авангард» поднадавит. Так и вышло. Мы пропустили трижды, и это слишком много. Надеюсь, что мы сможем оттолкнуться от сегодняшней игры и улучшать впредь свои действия», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» прервал серию поражений, победив дома «Трактор»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android