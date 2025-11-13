«Пропускать трижды — это слишком много». Гру высказался после поражения «Трактора» в Омске

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3) в Омске.

«Считаю, что мы очень хороший матч провели, у нас был шанс выиграть, и мы сами заработали этот шанс. Здесь спецбригады сыграли свою роль. Дальневосточный выезд на третьем периоде в нашем исполнении не сказался. Мы встречались с сильным соперником, и после двух периодов мы заметно доминировали на льду, прекрасно понимая, что в третьем «Авангард» поднадавит. Так и вышло. Мы пропустили трижды, и это слишком много. Надеюсь, что мы сможем оттолкнуться от сегодняшней игры и улучшать впредь свои действия», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.