Гру: в прошлом сезоне Кравцов был вторым лучшим игроком «Трактора». Это огромное усиление

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения от «Авангарда» (2:3) в Омске прокомментировал приход в команду нападающего Виталия Кравцова.

«Кравцов в прошлом сезоне был вторым лучшим хоккеистом нашей команды, и понятно, что это топовый игрок, который будет получать много игрового времени. Виталий достаточно хорошо провёл эти два матча, чувствовал себя уверенно, потому что он знает многих ребят из команды. Видно, что ему комфортно. Это точно огромное усиление для «Трактора», он очень грамотный игрок», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В нынешнем сезоне Кравцов сыграл два матча, в которых забросил две шайбы и отдал одну передачу.