Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше: игроки «Авангарда» не боялись проиграть и были голодны до победы

Ги Буше: игроки «Авангарда» не боялись проиграть и были голодны до победы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победную встречу с челябинским «Трактором» (3:2) в Омске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Фьоре (Окулов) – 03:50 (5x5)     1:1 Кравцов (Дронов, Светлаков) – 07:41 (5x5)     1:2 Григоренко (Дронов, Ливо) – 30:17 (5x4)     2:2 Маклауд (Шарипзянов, Окулов) – 31:21 (5x4)     3:2 Потуральски (Маклауд, Лажуа) – 56:10 (5x4)    

«Непростая ситуация складывалась в последнее время в плане результатов. В прошлой игре у нас было около 30 моментов, и обидно проигрывать таким образом. Это давит, это неприятно. Важно было психологически настроиться и выстоять, и я вижу, что наша команда в этом плане становится сильнее, мы сохраняем фокус на деталях, но до конечной цели ещё идти и идти, она ждёт нас спустя долгие месяцы.

Сегодня утром мы узнали, что не смогут сыграть Волков и Прохоркин, каждый день подкидывает какие-то неприятные сюрпризы. Однако я доволен реакцией ребят, как они справлялись, держались стойко и сдержанно. Первый период мы провели хорошо, затем были некоторые потери, позволившие сопернику перехватить инициативу, но мы смогли вернуться в игру, а третий период был лучшим в нашем исполнении. Мы не боялись проиграть, были голодны до победы, ребята были полностью сфокусированы на плане на игру. Мы видим, что ребята растут, играют при любых обстоятельствах», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» прервал серию поражений, победив дома «Трактор»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android