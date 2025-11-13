Ги Буше: игроки «Авангарда» не боялись проиграть и были голодны до победы

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победную встречу с челябинским «Трактором» (3:2) в Омске.

«Непростая ситуация складывалась в последнее время в плане результатов. В прошлой игре у нас было около 30 моментов, и обидно проигрывать таким образом. Это давит, это неприятно. Важно было психологически настроиться и выстоять, и я вижу, что наша команда в этом плане становится сильнее, мы сохраняем фокус на деталях, но до конечной цели ещё идти и идти, она ждёт нас спустя долгие месяцы.

Сегодня утром мы узнали, что не смогут сыграть Волков и Прохоркин, каждый день подкидывает какие-то неприятные сюрпризы. Однако я доволен реакцией ребят, как они справлялись, держались стойко и сдержанно. Первый период мы провели хорошо, затем были некоторые потери, позволившие сопернику перехватить инициативу, но мы смогли вернуться в игру, а третий период был лучшим в нашем исполнении. Мы не боялись проиграть, были голодны до победы, ребята были полностью сфокусированы на плане на игру. Мы видим, что ребята растут, играют при любых обстоятельствах», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.