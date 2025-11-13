Буше: игрокам «Авангарда» далеко до того, чтобы стать командой. Но атмосфера великолепная
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победной встречи с челябинским «Трактором» (3:2) высказался об атмосфере в омском клубе.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Фьоре (Окулов) – 03:50 (5x5) 1:1 Кравцов (Дронов, Светлаков) – 07:41 (5x5) 1:2 Григоренко (Дронов, Ливо) – 30:17 (5x4) 2:2 Маклауд (Шарипзянов, Окулов) – 31:21 (5x4) 3:2 Потуральски (Маклауд, Лажуа) – 56:10 (5x4)
«Сейчас наш коллектив – это лишь коллектив индивидуальностей, ещё далеко до того, чтобы стать командой, однако этот процесс идёт, для этого нужно время. Но атмосфера в раздевалке великолепная, семейная, и это наша сильная сторона. Ждём возвращения четырёх наших нападающих, скоро они вернутся в состав, им понадобится какое-то время, чтобы войти в игровой ритм, однако я предвкушаю момент, когда мы выйдем на лёд в полном составе. У меня будет приятная проблема выбора», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
