Защитник «Ак Барса» Миллер оформил первый хет-трик в КХЛ в матче с «Динамо»
В эти минуты в Казани проходит встреча между местным «Ак Барсом» и московским «Динамо». Идёт третий период, счёт 5:4 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Миллер (Биро, Лямкин) – 02:36 (5x5) 1:1 Сикура (Гусев, Ожиганов) – 04:32 (5x4) 1:2 Пыленков – 26:19 (5x4) 2:2 Миллер (Яшкин) – 27:16 (5x5) 2:3 Сикура (Уил, Пыленков) – 31:39 (5x4) 2:4 Гусев (Ильенко, Артемьев) – 35:18 (5x5) 3:4 Яшкин (Лямкин, Дыняк) – 39:26 (6x5) 4:4 Яшкин (Хмелевски, Миллер) – 46:28 (5x4) 5:4 Миллер (Яшкин, Лямкин) – 48:12 (5x5)
В составе казанского клуба американский защитник Митчелл Миллер оформил свой первых хет-трик в КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
До игры с «Динамо» 23-летний Миллер сыграл в КХЛ 115 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 52 передачи.
