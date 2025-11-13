Скидки
Главная Хоккей Новости

Защитник «Ак Барса» Миллер оформил первый хет-трик в КХЛ в матче с «Динамо»

Комментарии

В эти минуты в Казани проходит встреча между местным «Ак Барсом» и московским «Динамо». Идёт третий период, счёт 5:4 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Миллер (Биро, Лямкин) – 02:36 (5x5)     1:1 Сикура (Гусев, Ожиганов) – 04:32 (5x4)     1:2 Пыленков – 26:19 (5x4)     2:2 Миллер (Яшкин) – 27:16 (5x5)     2:3 Сикура (Уил, Пыленков) – 31:39 (5x4)     2:4 Гусев (Ильенко, Артемьев) – 35:18 (5x5)     3:4 Яшкин (Лямкин, Дыняк) – 39:26 (6x5)     4:4 Яшкин (Хмелевски, Миллер) – 46:28 (5x4)     5:4 Миллер (Яшкин, Лямкин) – 48:12 (5x5)    

В составе казанского клуба американский защитник Митчелл Миллер оформил свой первых хет-трик в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

До игры с «Динамо» 23-летний Миллер сыграл в КХЛ 115 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 52 передачи.

Вратарь «Ак Барса» Билялов вышел на чистое пятое место по числу побед в КХЛ
