Защитник «Ак Барса» Миллер оформил первый хет-трик в КХЛ в матче с «Динамо»

В эти минуты в Казани проходит встреча между местным «Ак Барсом» и московским «Динамо». Идёт третий период, счёт 5:4 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе казанского клуба американский защитник Митчелл Миллер оформил свой первых хет-трик в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

До игры с «Динамо» 23-летний Миллер сыграл в КХЛ 115 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 52 передачи.