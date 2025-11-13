Хет-трик защитника Миллера помог «Ак Барсу» победить московское «Динамо»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе победителей хет-трик на свой счёт записал 23-летний защитник Митчелл Миллер. Игрок обороны впервые в КХЛ забил три гола в матче. Дублем в составе «Ак Барса» отметился Дмитрий Яшкин. У «Динамо» голы забили Дилан Сикура (дубль), Даниил Пыленков и Никита Гусев.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» встретится с минским «Динамо» дома 16 ноября. Московское «Динамо» 15 ноября сыграет в гостях с «Сибирью».