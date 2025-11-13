Скидки
Григоренко: обидное поражение «Трактора». Сегодня заслуживали минимум овертайм

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко прокомментировал гостевое поражение от «Авангарда» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Фьоре (Окулов) – 03:50 (5x5)     1:1 Кравцов (Дронов, Светлаков) – 07:41 (5x5)     1:2 Григоренко (Дронов, Ливо) – 30:17 (5x4)     2:2 Маклауд (Шарипзянов, Окулов) – 31:21 (5x4)     3:2 Потуральски (Маклауд, Лажуа) – 56:10 (5x4)    

«Хорошо играли два периода, третий неплохо начали. Затем, может, Омск немного прибавил, мы удалились в концовке, а большинство «Авангарда» — одно из лучших в лиге, они здорово воспользовались шансами. Наверное, можно сказать, что в последних трёх матчах мы прибавили в игре в обороне, стали меньше пропускать. Конечно, сегодняшнее поражение достаточно обидное, думаю, заслуживали как минимум перевести игру в овертайм», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В следующей игре «Авангард» встретится с «Торпедо» в гостях 16 ноября. «Трактор» в этот же день примет дома «Автомобилист».

