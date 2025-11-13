Григоренко: обидное поражение «Трактора». Сегодня заслуживали минимум овертайм

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко прокомментировал гостевое поражение от «Авангарда» (2:3).

«Хорошо играли два периода, третий неплохо начали. Затем, может, Омск немного прибавил, мы удалились в концовке, а большинство «Авангарда» — одно из лучших в лиге, они здорово воспользовались шансами. Наверное, можно сказать, что в последних трёх матчах мы прибавили в игре в обороне, стали меньше пропускать. Конечно, сегодняшнее поражение достаточно обидное, думаю, заслуживали как минимум перевести игру в овертайм», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В следующей игре «Авангард» встретится с «Торпедо» в гостях 16 ноября. «Трактор» в этот же день примет дома «Автомобилист».