Григоренко: надеюсь, скоро уже соперникам «Трактора» придётся отыгрываться в концовках
Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко после гостевого поражения от «Авангарда» (2:3) рассказал про моменты челябинского клуба в концовках встречи, когда им приходится отыгрываться.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Фьоре (Окулов) – 03:50 (5x5) 1:1 Кравцов (Дронов, Светлаков) – 07:41 (5x5) 1:2 Григоренко (Дронов, Ливо) – 30:17 (5x4) 2:2 Маклауд (Шарипзянов, Окулов) – 31:21 (5x4) 3:2 Потуральски (Маклауд, Лажуа) – 56:10 (5x4)
«Да, для нас уже привычная ситуация, когда приходится отыгрываться в концовке с пустыми воротами, много матчей таких получилось в сезоне. Ребята, которые выходят в формате «6 на 5», психологически устойчивые, мы, наверное, в лидерах КХЛ по голам с пустыми воротами. Но надеюсь, что в будущем уже соперникам придётся менять вратаря и пытаться отыграться в матчах с нами», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
