Григоренко: надеюсь, скоро уже соперникам «Трактора» придётся отыгрываться в концовках

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко после гостевого поражения от «Авангарда» (2:3) рассказал про моменты челябинского клуба в концовках встречи, когда им приходится отыгрываться.

«Да, для нас уже привычная ситуация, когда приходится отыгрываться в концовке с пустыми воротами, много матчей таких получилось в сезоне. Ребята, которые выходят в формате «6 на 5», психологически устойчивые, мы, наверное, в лидерах КХЛ по голам с пустыми воротами. Но надеюсь, что в будущем уже соперникам придётся менять вратаря и пытаться отыграться в матчах с нами», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.