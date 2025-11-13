Скидки
Хоккейное агентство Winners высказалось о ситуации защитника Рафикова в «Локомотиве»

Комментарии

Хоккейное агентство Winners прокомментировало ситуацию защитника Рушана Рафикова в «Локомотиве». Ранее в СМИ появилась информация, что игрок обороны может покинуть ярославский клуб.

«Хотим прояснить ситуацию по поводу Рушана Рафикова: на сегодняшний день от клуба не поступало никакой информации о желании обменять или выставить игрока на продажу. Рушан остаётся в составе «Локомотива», является частью команды и получает игровое время. Появившиеся в медиа сообщения считаем преждевременными», — сказано в сообщении агентства Winners.

В нынешнем сезоне 30-летний Рафиков сыграл 26 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.

Комментарии
