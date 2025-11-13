Кудашов похвалил свою команду после поражения от «Ак Барса» в Казани

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении от «Ак Барса» (4:5).

«Игра была с переменным успехом, где-то мы были лучше, где-то – «Ак Барс». Хорошо сыграли в большинстве, дисциплинированно действовали, игроки старались, играли с самоотдачей, с желанием, но не получилось.

Игра на пятачке? Были моменты, где молодые игроки в ряде моментов неправильно сыграли, однако речь идёт не только о действиях непосредственно на пятачке. Всегда есть вытекающее, где начинается атака, где была ошибка.

Было много ошибок, не только на пятаке, но и в других зонах. Будет видеоразбор, покажем, где и как надо было сыграть. Если будет время, сделаем акцент на этом моменте на тренировке, однако времени у нас немного до следующего матча», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.