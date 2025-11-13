Кудашов похвалил свою команду после поражения от «Ак Барса» в Казани

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении от «Ак Барса» (4:5).
«Игра была с переменным успехом, где-то мы были лучше, где-то – «Ак Барс». Хорошо сыграли в большинстве, дисциплинированно действовали, игроки старались, играли с самоотдачей, с желанием, но не получилось.
Игра на пятачке? Были моменты, где молодые игроки в ряде моментов неправильно сыграли, однако речь идёт не только о действиях непосредственно на пятачке. Всегда есть вытекающее, где начинается атака, где была ошибка.
Было много ошибок, не только на пятаке, но и в других зонах. Будет видеоразбор, покажем, где и как надо было сыграть. Если будет время, сделаем акцент на этом моменте на тренировке, однако времени у нас немного до следующего матча», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 13 ноября 2025
-
22:23
-
22:21
-
22:20
-
22:14
-
22:13
-
21:53
-
21:44
-
21:42
-
21:30
-
21:25
-
21:20
-
21:11
-
21:03
-
21:01
-
20:44
-
20:41
-
20:33
-
20:18
-
20:00
-
19:45
-
19:26
-
19:13
-
18:52
-
18:30
-
18:21
-
18:13
-
17:59
-
17:42
-
17:25
-
17:11
-
16:49
-
16:30
-
16:27
-
16:05
-
15:50