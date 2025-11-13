Скидки
Хоккей Новости

Кудашов похвалил свою команду после поражения от «Ак Барса» в Казани

Кудашов похвалил свою команду после поражения от «Ак Барса» в Казани
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении от «Ак Барса» (4:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Миллер (Биро, Лямкин) – 02:36 (5x5)     1:1 Сикура (Гусев, Ожиганов) – 04:32 (5x4)     1:2 Пыленков – 26:19 (5x4)     2:2 Миллер (Яшкин) – 27:16 (5x5)     2:3 Сикура (Уил, Пыленков) – 31:39 (5x4)     2:4 Гусев (Ильенко, Артемьев) – 35:18 (5x5)     3:4 Яшкин (Лямкин, Дыняк) – 39:26 (6x5)     4:4 Яшкин (Хмелевски, Миллер) – 46:28 (5x4)     5:4 Миллер (Яшкин, Лямкин) – 48:12 (5x5)    

«Игра была с переменным успехом, где-то мы были лучше, где-то – «Ак Барс». Хорошо сыграли в большинстве, дисциплинированно действовали, игроки старались, играли с самоотдачей, с желанием, но не получилось.

Игра на пятачке? Были моменты, где молодые игроки в ряде моментов неправильно сыграли, однако речь идёт не только о действиях непосредственно на пятачке. Всегда есть вытекающее, где начинается атака, где была ошибка.

Было много ошибок, не только на пятаке, но и в других зонах. Будет видеоразбор, покажем, где и как надо было сыграть. Если будет время, сделаем акцент на этом моменте на тренировке, однако времени у нас немного до следующего матча», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

