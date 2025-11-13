Скидки
Тренер «Динамо» Кудашов отреагировал на слухи о возможном обмене Макса Комтуа

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Ак Барса» (4:5) отреагировал на слухи о возможном обмене нападающего Макса Комтуа.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Миллер (Биро, Лямкин) – 02:36 (5x5)     1:1 Сикура (Гусев, Ожиганов) – 04:32 (5x4)     1:2 Пыленков – 26:19 (5x4)     2:2 Миллер (Яшкин) – 27:16 (5x5)     2:3 Сикура (Уил, Пыленков) – 31:39 (5x4)     2:4 Гусев (Ильенко, Артемьев) – 35:18 (5x5)     3:4 Яшкин (Лямкин, Дыняк) – 39:26 (6x5)     4:4 Яшкин (Хмелевски, Миллер) – 46:28 (5x4)     5:4 Миллер (Яшкин, Лямкин) – 48:12 (5x5)    

«Комтуа не играл из-за травмы. Слухи о возможном обмене? А вы спросите у тех, кто всё это пишет. Позвоните им и у них узнайте.

Артём Михеев с командой, сейчас он тоже на выезде, здесь в Казани, но он не имеет допуска. Поэтому вопрос очень сложный, увидим мы его или нет. Время покажет и здоровье», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» встретится с минским «Динамо» дома 16 ноября. Московское «Динамо» 15 ноября сразится в гостях с «Сибирью».

