Тренер «Динамо» Кудашов отреагировал на слухи о возможном обмене Макса Комтуа
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Ак Барса» (4:5) отреагировал на слухи о возможном обмене нападающего Макса Комтуа.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Миллер (Биро, Лямкин) – 02:36 (5x5) 1:1 Сикура (Гусев, Ожиганов) – 04:32 (5x4) 1:2 Пыленков – 26:19 (5x4) 2:2 Миллер (Яшкин) – 27:16 (5x5) 2:3 Сикура (Уил, Пыленков) – 31:39 (5x4) 2:4 Гусев (Ильенко, Артемьев) – 35:18 (5x5) 3:4 Яшкин (Лямкин, Дыняк) – 39:26 (6x5) 4:4 Яшкин (Хмелевски, Миллер) – 46:28 (5x4) 5:4 Миллер (Яшкин, Лямкин) – 48:12 (5x5)
«Комтуа не играл из-за травмы. Слухи о возможном обмене? А вы спросите у тех, кто всё это пишет. Позвоните им и у них узнайте.
Артём Михеев с командой, сейчас он тоже на выезде, здесь в Казани, но он не имеет допуска. Поэтому вопрос очень сложный, увидим мы его или нет. Время покажет и здоровье», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» встретится с минским «Динамо» дома 16 ноября. Московское «Динамо» 15 ноября сразится в гостях с «Сибирью».
