Тренер «Динамо» Кудашов отреагировал на слухи о возможном обмене Макса Комтуа

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Ак Барса» (4:5) отреагировал на слухи о возможном обмене нападающего Макса Комтуа.

«Комтуа не играл из-за травмы. Слухи о возможном обмене? А вы спросите у тех, кто всё это пишет. Позвоните им и у них узнайте.

Артём Михеев с командой, сейчас он тоже на выезде, здесь в Казани, но он не имеет допуска. Поэтому вопрос очень сложный, увидим мы его или нет. Время покажет и здоровье», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» встретится с минским «Динамо» дома 16 ноября. Московское «Динамо» 15 ноября сразится в гостях с «Сибирью».