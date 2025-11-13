Кудашов отреагировал на хет-трик защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Ак Барса» (4:5) отреагировал на хет-трик защитника казанского клуба Митчелла Миллера.

«Митчелл Миллер – сильный игрок, все знают об этом. Когда защитник забивает и в целом так играет – это, разумеется, здорово.

Подбор был за нами, мы не давали сразу завладеть сопернику шайбой, а такого, чтобы чисто подобрать, когда соперник играет в давление – это невозможно в принципе, цеплять сейчас нельзя. Игра в большинстве? Не было бы счастья, несчастье помогло. У нас много травм, пришлось перестраиваться, менять схемы, видимо, «Ак Барс» не знал эти сочетания, был немного не готов к ним», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.