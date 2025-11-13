Скидки
Главная Хоккей Новости

Кудашов отреагировал на хет-трик защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера

Кудашов отреагировал на хет-трик защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Ак Барса» (4:5) отреагировал на хет-трик защитника казанского клуба Митчелла Миллера.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Миллер (Биро, Лямкин) – 02:36 (5x5)     1:1 Сикура (Гусев, Ожиганов) – 04:32 (5x4)     1:2 Пыленков – 26:19 (5x4)     2:2 Миллер (Яшкин) – 27:16 (5x5)     2:3 Сикура (Уил, Пыленков) – 31:39 (5x4)     2:4 Гусев (Ильенко, Артемьев) – 35:18 (5x5)     3:4 Яшкин (Лямкин, Дыняк) – 39:26 (6x5)     4:4 Яшкин (Хмелевски, Миллер) – 46:28 (5x4)     5:4 Миллер (Яшкин, Лямкин) – 48:12 (5x5)    

«Митчелл Миллер – сильный игрок, все знают об этом. Когда защитник забивает и в целом так играет – это, разумеется, здорово.

Подбор был за нами, мы не давали сразу завладеть сопернику шайбой, а такого, чтобы чисто подобрать, когда соперник играет в давление – это невозможно в принципе, цеплять сейчас нельзя. Игра в большинстве? Не было бы счастья, несчастье помогло. У нас много травм, пришлось перестраиваться, менять схемы, видимо, «Ак Барс» не знал эти сочетания, был немного не готов к ним», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

