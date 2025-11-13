Скидки
Хоккей

Яшкин: каждый день наблюдаем проходы Миллера, уже не удивляемся

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о победе над московским «Динамо» (5:4) и оценил хет-трик защитника казанского клуба Митчелла Миллера.


13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Миллер (Биро, Лямкин) – 02:36 (5x5)     1:1 Сикура (Гусев, Ожиганов) – 04:32 (5x4)     1:2 Пыленков – 26:19 (5x4)     2:2 Миллер (Яшкин) – 27:16 (5x5)     2:3 Сикура (Уил, Пыленков) – 31:39 (5x4)     2:4 Гусев (Ильенко, Артемьев) – 35:18 (5x5)     3:4 Яшкин (Лямкин, Дыняк) – 39:26 (6x5)     4:4 Яшкин (Хмелевски, Миллер) – 46:28 (5x4)     5:4 Миллер (Яшкин, Лямкин) – 48:12 (5x5)    

«Положительные эмоции, победа есть победа. Очень важную шайбу забросили в концовке второго периода, реализовали отложенный штраф. Думаю, все важные моменты, которые у нас были, мы их реализовали. Плей-офф не вспоминали, идёт новый сезон.

Обидно, конечно, что не удалось оформить хет-трик, но, значит, повезёт в другой момент. Где-то везёт: шайба отскакивает, реализую свои моменты, где-то не везёт.

Кепки у Миллера попросить? Это его кепки, он забил три гола. Он давно мог это исполнить. Хорошо, что сделал это сегодня – вытащили матч. Удивляемся ли его проходам? Уже нет, каждый день это наблюдаем. Митч бывший нападающий. Завидовать нечему, он – игрок высокого уровня и требует это от себя», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

