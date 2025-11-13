Яшкин: каждый день наблюдаем проходы Миллера, уже не удивляемся

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о победе над московским «Динамо» (5:4) и оценил хет-трик защитника казанского клуба Митчелла Миллера.
«Положительные эмоции, победа есть победа. Очень важную шайбу забросили в концовке второго периода, реализовали отложенный штраф. Думаю, все важные моменты, которые у нас были, мы их реализовали. Плей-офф не вспоминали, идёт новый сезон.
Обидно, конечно, что не удалось оформить хет-трик, но, значит, повезёт в другой момент. Где-то везёт: шайба отскакивает, реализую свои моменты, где-то не везёт.
Кепки у Миллера попросить? Это его кепки, он забил три гола. Он давно мог это исполнить. Хорошо, что сделал это сегодня – вытащили матч. Удивляемся ли его проходам? Уже нет, каждый день это наблюдаем. Митч бывший нападающий. Завидовать нечему, он – игрок высокого уровня и требует это от себя», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
