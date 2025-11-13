Американский защитник «Ак Барса» Миллер прокомментировал первый хет-трик в КХЛ

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал о своём первом хет-трике в КХЛ в игре с московским «Динамо» (5:4).

«Отличный хет-трик, хочу посветить его своей семье. Отличная командная победа для нас, готовимся к следующим домашним матчам. Хоть сезон начался не слишком гладко, последние пару месяцев команда играет здорово. Мы это показали, отыгрались с нескольких шайб. Отличная командная победа. Думаю, она понравилась болельщикам

Всегда радует, когда оформляешь хет-трик. Но важнее, что вся наша атака сегодня сыграла здорово в чужой зоне, отличная командная победа. Для меня эта игра точно была особенная. Мой брат впервые приехал в Россию, мы сделали неплохой камбэк и выиграли. Отличная командная победа, двигаемся дальше», – передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.