Главная Хоккей Новости

Американский защитник «Ак Барса» Миллер прокомментировал первый хет-трик в КХЛ

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал о своём первом хет-трике в КХЛ в игре с московским «Динамо» (5:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Миллер (Биро, Лямкин) – 02:36 (5x5)     1:1 Сикура (Гусев, Ожиганов) – 04:32 (5x4)     1:2 Пыленков – 26:19 (5x4)     2:2 Миллер (Яшкин) – 27:16 (5x5)     2:3 Сикура (Уил, Пыленков) – 31:39 (5x4)     2:4 Гусев (Ильенко, Артемьев) – 35:18 (5x5)     3:4 Яшкин (Лямкин, Дыняк) – 39:26 (6x5)     4:4 Яшкин (Хмелевски, Миллер) – 46:28 (5x4)     5:4 Миллер (Яшкин, Лямкин) – 48:12 (5x5)    

«Отличный хет-трик, хочу посветить его своей семье. Отличная командная победа для нас, готовимся к следующим домашним матчам. Хоть сезон начался не слишком гладко, последние пару месяцев команда играет здорово. Мы это показали, отыгрались с нескольких шайб. Отличная командная победа. Думаю, она понравилась болельщикам

Всегда радует, когда оформляешь хет-трик. Но важнее, что вся наша атака сегодня сыграла здорово в чужой зоне, отличная командная победа. Для меня эта игра точно была особенная. Мой брат впервые приехал в Россию, мы сделали неплохой камбэк и выиграли. Отличная командная победа, двигаемся дальше», – передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

