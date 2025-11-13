Скидки
Гатиятулин – о Миллере: у него развязаны руки при игре в атаке, договорённости действуют

Гатиятулин – о Миллере: у него развязаны руки при игре в атаке, договорённости действуют
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре защитника Митчелла Миллера, который в игре с московским «Динамо» (5:4) оформил хет-трик.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Миллер (Биро, Лямкин) – 02:36 (5x5)     1:1 Сикура (Гусев, Ожиганов) – 04:32 (5x4)     1:2 Пыленков – 26:19 (5x4)     2:2 Миллер (Яшкин) – 27:16 (5x5)     2:3 Сикура (Уил, Пыленков) – 31:39 (5x4)     2:4 Гусев (Ильенко, Артемьев) – 35:18 (5x5)     3:4 Яшкин (Лямкин, Дыняк) – 39:26 (6x5)     4:4 Яшкин (Хмелевски, Миллер) – 46:28 (5x4)     5:4 Миллер (Яшкин, Лямкин) – 48:12 (5x5)    

«Когда родные проделали такой путь, то хочется их порадовать. Митч – молодец. Наши договоренности действуют: у него развязаны руки при игре в атаке, но это не должно влиять на игру в обороне.

Игра в меньшинстве? У них сильная бригада большинства и мастеровитые игроки. Нам остается только разбирать моменты, чтобы в дальнейшем они не повторялись. Не секрет, кто выигрывает пятак, тот чаще всего выигрывает матч. Постоянно идет напоминание об этом, поэтому много на тренировках работаем у ворот», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Американский защитник «Ак Барса» Миллер прокомментировал первый хет-трик в КХЛ
