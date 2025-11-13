Гатиятулин – о Миллере: у него развязаны руки при игре в атаке, договорённости действуют

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре защитника Митчелла Миллера, который в игре с московским «Динамо» (5:4) оформил хет-трик.

«Когда родные проделали такой путь, то хочется их порадовать. Митч – молодец. Наши договоренности действуют: у него развязаны руки при игре в атаке, но это не должно влиять на игру в обороне.

Игра в меньшинстве? У них сильная бригада большинства и мастеровитые игроки. Нам остается только разбирать моменты, чтобы в дальнейшем они не повторялись. Не секрет, кто выигрывает пятак, тот чаще всего выигрывает матч. Постоянно идет напоминание об этом, поэтому много на тренировках работаем у ворот», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.