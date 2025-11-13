Гатиятулин не стал называть матч регулярного чемпионата с «Динамо» реваншем за плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победный матч с московским «Динамо» (5:4).

«Игра с самого начала нам давалась, но соперник удачной игрой в большинстве создал проблем. Проявили характер, добавили в активности. Хорошая командная победа. Лично я бы стал рассуждать о реванше с «Динамо», если сейчас был бы плей-офф и мы бы играли серию с ними. Каждая команда в регулярке ставит конкретные цели перед собой.

Для меня больше принципиальны игры с тренерами, с которыми мы общаемся. Я перед игрой сказал, что с Алексеем Кудашовым нас многое связывает, мы общаемся. Наша работа в Санкт-Петербурге и в сборной на двух чемпионатах мира… Конечно, эти игры особенные.

Хоккей состоит из эмоций, но они должны быть направлены в правильное русло. Важно не вестись на провокации и смотреть на действия арбитра, а концентрироваться на командной игре.

В каких-то отрезках эмоции были направлены не в ту русло, мы доставляли себе проблем из-за удалений. В третьем периоде правильно сработали, поправили игру в средней зоне. Ребята оказывали хорошее давление на ворота и победили с проявленным характером», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.