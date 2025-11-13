Скидки
Гатиятулин не стал называть матч регулярного чемпионата с «Динамо» реваншем за плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победный матч с московским «Динамо» (5:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Миллер (Биро, Лямкин) – 02:36 (5x5)     1:1 Сикура (Гусев, Ожиганов) – 04:32 (5x4)     1:2 Пыленков – 26:19 (5x4)     2:2 Миллер (Яшкин) – 27:16 (5x5)     2:3 Сикура (Уил, Пыленков) – 31:39 (5x4)     2:4 Гусев (Ильенко, Артемьев) – 35:18 (5x5)     3:4 Яшкин (Лямкин, Дыняк) – 39:26 (6x5)     4:4 Яшкин (Хмелевски, Миллер) – 46:28 (5x4)     5:4 Миллер (Яшкин, Лямкин) – 48:12 (5x5)    

«Игра с самого начала нам давалась, но соперник удачной игрой в большинстве создал проблем. Проявили характер, добавили в активности. Хорошая командная победа. Лично я бы стал рассуждать о реванше с «Динамо», если сейчас был бы плей-офф и мы бы играли серию с ними. Каждая команда в регулярке ставит конкретные цели перед собой.

Для меня больше принципиальны игры с тренерами, с которыми мы общаемся. Я перед игрой сказал, что с Алексеем Кудашовым нас многое связывает, мы общаемся. Наша работа в Санкт-Петербурге и в сборной на двух чемпионатах мира… Конечно, эти игры особенные.

Хоккей состоит из эмоций, но они должны быть направлены в правильное русло. Важно не вестись на провокации и смотреть на действия арбитра, а концентрироваться на командной игре.

В каких-то отрезках эмоции были направлены не в ту русло, мы доставляли себе проблем из-за удалений. В третьем периоде правильно сработали, поправили игру в средней зоне. Ребята оказывали хорошее давление на ворота и победили с проявленным характером», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

