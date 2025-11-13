Скидки
Хоккей

Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья Артёма Галимова

Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья Артёма Галимова
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победного матча с московским «Динамо» (5:4) рассказал о состоянии здоровья нападающего казанского клуба Артёма Галимова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Миллер (Биро, Лямкин) – 02:36 (5x5)     1:1 Сикура (Гусев, Ожиганов) – 04:32 (5x4)     1:2 Пыленков – 26:19 (5x4)     2:2 Миллер (Яшкин) – 27:16 (5x5)     2:3 Сикура (Уил, Пыленков) – 31:39 (5x4)     2:4 Гусев (Ильенко, Артемьев) – 35:18 (5x5)     3:4 Яшкин (Лямкин, Дыняк) – 39:26 (6x5)     4:4 Яшкин (Хмелевски, Миллер) – 46:28 (5x4)     5:4 Миллер (Яшкин, Лямкин) – 48:12 (5x5)    

«Если брать звено Сафонова, то у Галимова плохое самочувствие – не стали форсировать и дали ему возможность восстановиться. Посмотрим его состояние и примем решение по составу. Перед прошлым матчем поменяли сочетания, так как полтора месяца играли в одних сочетаниях. Сейчас хотим посмотреть команду в этих сочетаниях.

Что касается Пустозёрова и Терехова, то мы определяем состав по предыдущим матчам и тренировочному процессу. Ребята в обойме, они знают, какие моменты нужно поправлять. У нас есть время восстановиться и подготовиться к следующему матчу. Бровкин – более оборонительный игрок? Правильно мыслите в этом плане. Мы ожидаем и кто будет более эффективным», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Гатиятулин не стал называть матч регулярного чемпионата с «Динамо» реваншем за плей-офф
