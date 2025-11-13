Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья Артёма Галимова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победного матча с московским «Динамо» (5:4) рассказал о состоянии здоровья нападающего казанского клуба Артёма Галимова.
«Если брать звено Сафонова, то у Галимова плохое самочувствие – не стали форсировать и дали ему возможность восстановиться. Посмотрим его состояние и примем решение по составу. Перед прошлым матчем поменяли сочетания, так как полтора месяца играли в одних сочетаниях. Сейчас хотим посмотреть команду в этих сочетаниях.
Что касается Пустозёрова и Терехова, то мы определяем состав по предыдущим матчам и тренировочному процессу. Ребята в обойме, они знают, какие моменты нужно поправлять. У нас есть время восстановиться и подготовиться к следующему матчу. Бровкин – более оборонительный игрок? Правильно мыслите в этом плане. Мы ожидаем и кто будет более эффективным», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
