Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин пропустит несколько матчей из-за травмы

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустит несколько матчей из-за травмы. Об этом сообщает журналист Аариф Дин со ссылкой на слова главного тренера «лавин» Джареда Беднара.

«Ничего слишком серьёзного, и это хорошо. Но повреждение достаточно серьёзное, чтобы пришлось пропустить как минимум несколько игр», — приводит слова Беднара Аариф Дин на своей странице в социальной сети Х.

Нападающий получил травму нижней части тела в матче с «Анахайм Дакс» (4:1), где успел отметиться результативной передачей. Ничушкин в текущем сезоне набрал 12 очков — забил пять голов и отдал семь результативных передач в 17 встречах.