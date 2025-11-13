Скидки
«Я не думаю о новом контракте». Евгений Малкин — о своём будущем

«Я не думаю о новом контракте». Евгений Малкин — о своём будущем
Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал своё будущее в клубе.

«Если вы, ребята [СМИ], довольны нашей игрой, то и я доволен (смеётся). Я не думаю о новом контракте или ещё об одном годе. Я говорил перед сезоном, что хочу быть счастливым, просто играя в свою игру, не думая слишком много. Просто наслаждаюсь каждым днём, наслаждаюсь хоккеем, выхожу на лёд и стараюсь выкладываться по полной», — приводит слова Малкина The Athletic.

В нынешнем сезоне Малкин провёл 17 встреч, в которых набрал 21 (3+18) очко. «Пингвинз» с 21 очком после 17 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

