Результаты матчей КХЛ на 13 ноября 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 13 ноября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 13 ноября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч КХЛ на 13 ноября 2025 года:

«Авангард» – «Трактор» — 3:2;
«Ак Барс» – «Динамо» М — 5:4.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 38 очками после 26 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 42 очка после 26 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Хет-трик американца из «Ак Барса», объявлен состав сборной России. Итоги дня в хоккее
Хет-трик американца из «Ак Барса», объявлен состав сборной России. Итоги дня в хоккее
