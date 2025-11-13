Результаты матчей ВХЛ на 13 ноября 2025 года

Сегодня, 13 ноября, прошли семь встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 13 ноября 2025 года:

«Горняк-УГМК» – «Омские Крылья» — 1:2 ОТ;

«Югра» – «Олимпия» — 2:1;

ЦСК ВВС – «Динамо» Спб — 2:3;

АКМ – «Сокол» — 3:1;

«Дизель» – «Динамо-Алтай» — 3:2 Б;

«Челны» – СКА-ВМФ — 1:4;

«Рязань-ВДВ» – «Металлург» Нк — 3:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 39 очков в 25 встречах. Второе место занимает «Магнитка» с 37 очками после 25 встреч. Тройку замыкает «Югра» (36 очков в 23 играх).