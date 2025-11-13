Результаты матчей МХЛ на 13 ноября 2025 года

Сегодня, 13 ноября, прошли два матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч МХЛ на 13 ноября 2025 года:

«Стальные Лисы» – «Реактор» — 9:2;

«Снежные Барсы» – «Омские Ястребы» — 3:5.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 39 очками после 21 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 36 очков после 22 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.