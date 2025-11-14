Скидки
Хоккей Новости

Овечкин сократил до шести матчей отставание от Айзермана в рейтинге «гвардейцев» НХЛ

Овечкин сократил до шести матчей отставание от Айзермана в рейтинге «гвардейцев» НХЛ
Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эти минуты проводит свой 1508-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. На льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) «столичные» играют с действующим чемпионом лиги «Флоридой Пантерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Сандин) – 08:25     1:1 Родригес (Миккола, Райнхарт) – 08:53    

В истории НХЛ Овечкин занимает 24-е место по количеству сыгранных матчей и теперь отстаёт на шесть игр сразу от двух хоккеистов — Стива Айзермана и Брента Бёрнса (по 1514). На 21-й строчке рейтинга «гвардейцев» лиги находится Мэтт Каллен (1516), на 20-й — Брэндан Шэнахан (1524).

Рекордсменом НХЛ по числу матчей в регулярных сезонах НХЛ является Патрик Марло — 1779.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ

«Вашингтон» выиграл семь матчей из восьми в текущем сезоне, в которых Овечкин набирал очки
Комментарии
