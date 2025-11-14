37 сейвов Тарасова помогли «Флориде» переиграть «Вашингтон», Овечкин не забил
Поделиться
В ночь с 13 на 14 октября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Сандин) – 08:25 1:1 Родригес (Миккола, Райнхарт) – 08:53 2:1 Швиндт (Форслинг, Луостаринен) – 23:05 3:1 Райнхарт (Вераге, Джонс) – 34:41 (pp) 3:2 Сурдиф (Чикран, Уилсон) – 40:52 4:2 Райнхарт (Лунделль, Луостаринен) – 44:54 5:2 Джонс – 49:47 (pp) 5:3 Сандин (Карлсон) – 52:40 6:3 Луостаринен (Маршан, Лунделль) – 58:30
Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Даниил Тарасов, на счету которого 37 отражённых бросков из 40 попавших в створ (92,5%). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков не набрал.
Авторами голов «Пантерз» стали Эван Родригес, Коул Швиндт, Сэм Райнхарт (дубль), Сет Джонс и Ээту Луостаринен в пустые ворота. За «Кэпиталз» отличились Брэндон Дьюхейм, Джастин Сурдиф и Расмус Сандин.
Комментарии
- 14 ноября 2025
-
06:06
-
05:47
-
05:37
-
03:35
- 13 ноября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:03
-
22:45
-
22:23
-
22:21
-
22:20
-
22:14
-
22:13
-
21:53
-
21:44
-
21:42
-
21:30
-
21:25
-
21:20
-
21:11
-
21:03
-
21:01
-
20:44
-
20:41
-
20:33
-
20:18
-
20:00
-
19:45
-
19:26
-
19:13
-
18:52
-
18:30
-
18:21