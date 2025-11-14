Скидки
Хоккей

Флорида Пантерз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 14 ноября 2025, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

37 сейвов Тарасова помогли «Флориде» переиграть «Вашингтон», Овечкин не забил
В ночь с 13 на 14 октября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Сандин) – 08:25     1:1 Родригес (Миккола, Райнхарт) – 08:53     2:1 Швиндт (Форслинг, Луостаринен) – 23:05     3:1 Райнхарт (Вераге, Джонс) – 34:41 (pp)     3:2 Сурдиф (Чикран, Уилсон) – 40:52     4:2 Райнхарт (Лунделль, Луостаринен) – 44:54     5:2 Джонс – 49:47 (pp)     5:3 Сандин (Карлсон) – 52:40     6:3 Луостаринен (Маршан, Лунделль) – 58:30    

Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Даниил Тарасов, на счету которого 37 отражённых бросков из 40 попавших в створ (92,5%). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков не набрал.

Авторами голов «Пантерз» стали Эван Родригес, Коул Швиндт, Сэм Райнхарт (дубль), Сет Джонс и Ээту Луостаринен в пустые ворота. За «Кэпиталз» отличились Брэндон Дьюхейм, Джастин Сурдиф и Расмус Сандин.

