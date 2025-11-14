37 сейвов Тарасова помогли «Флориде» переиграть «Вашингтон», Овечкин не забил

В ночь с 13 на 14 октября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Даниил Тарасов, на счету которого 37 отражённых бросков из 40 попавших в створ (92,5%). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков не набрал.

Авторами голов «Пантерз» стали Эван Родригес, Коул Швиндт, Сэм Райнхарт (дубль), Сет Джонс и Ээту Луостаринен в пустые ворота. За «Кэпиталз» отличились Брэндон Дьюхейм, Джастин Сурдиф и Расмус Сандин.