«Монреаль» разгромно проиграл «Далласу». У Демидова два броска и "-2", Любушкин подрался
В ночь с 13 на 14 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз». Гости выиграли встречу с разгромным счётом 7:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 7
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Хинц, Рантанен) – 14:21 (pp) 0:2 Линделль (Хейсканен, Факса) – 23:49 0:3 Сегин (Робертсон, Биксель) – 27:10 0:4 Робертсон (Харли, Рантанен) – 35:10 0:5 Робертсон (Грицковян, Бурк) – 36:49 0:6 Петрович (Факса, Блэквелл) – 42:01 0:7 Блэквелл (Факса, Любушкин) – 54:40
19-летний российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов очков не набрал, на его счету два броска в створ и показатель полезности "-2". Защитник «Далласа» Илья Любушкин в третьем периоде принял участие в драке с защитником «Канадиенс» Арбером Джекаем и по итогу заработал семь штрафных минут.
Авторами заброшенных шайб гостей стали Уайатт Джонстон, Эса Линделль, Тайлер Сегин, Джейсон Робертсон (дубль), Алекс Петрович и Колин Блэквелл.
