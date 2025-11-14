«Монреаль» разгромно проиграл «Далласу». У Демидова два броска и "-2", Любушкин подрался

В ночь с 13 на 14 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз». Гости выиграли встречу с разгромным счётом 7:0.

19-летний российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов очков не набрал, на его счету два броска в створ и показатель полезности "-2". Защитник «Далласа» Илья Любушкин в третьем периоде принял участие в драке с защитником «Канадиенс» Арбером Джекаем и по итогу заработал семь штрафных минут.

Авторами заброшенных шайб гостей стали Уайатт Джонстон, Эса Линделль, Тайлер Сегин, Джейсон Робертсон (дубль), Алекс Петрович и Колин Блэквелл.