Передача Артёма Зуба помогла «Оттаве» победить «Бостон»
В ночь с 13 на 14 октября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Жиру – 01:28 (pp) 2:0 Козенс (Зеттерлунд, Спенс) – 19:03 2:1 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 31:49 3:1 Пинто (Амадио, Сандерсон) – 41:06 3:2 Пастрняк (Гики, Арвидссон) – 43:49 (pp) 3:3 Кастелич (Жанно) – 45:15 4:3 Штюцле (Батерсон, Зуб) – 54:17 5:3 Штюцле (Жиру) – 59:42
Защитник Артём Зуб («Оттава») записал на свой счёт предголевую передачу в эпизоде с победной шайбой «Сенаторз». Защитник Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов (оба — «Бостон») результативными действиями не отметились.
Авторами заброшенных шайб «Оттавы» стали Клод Жиру, Дилан Козенс, Шейн Пинто и Тим Штюцле (дубль). У «Брюинз» отличились Морган Гики, Давид Пастрняк и Марк Кастели.
