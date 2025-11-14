Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Оттава Сенаторз — Бостон Брюинз, результат матча 14 ноября 2025, счет 5:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача Артёма Зуба помогла «Оттаве» победить «Бостон»
Комментарии

В ночь с 13 на 14 октября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Жиру – 01:28 (pp)     2:0 Козенс (Зеттерлунд, Спенс) – 19:03     2:1 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 31:49     3:1 Пинто (Амадио, Сандерсон) – 41:06     3:2 Пастрняк (Гики, Арвидссон) – 43:49 (pp)     3:3 Кастелич (Жанно) – 45:15     4:3 Штюцле (Батерсон, Зуб) – 54:17     5:3 Штюцле (Жиру) – 59:42    

Защитник Артём Зуб («Оттава») записал на свой счёт предголевую передачу в эпизоде с победной шайбой «Сенаторз». Защитник Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов (оба — «Бостон») результативными действиями не отметились.

Авторами заброшенных шайб «Оттавы» стали Клод Жиру, Дилан Козенс, Шейн Пинто и Тим Штюцле (дубль). У «Брюинз» отличились Морган Гики, Давид Пастрняк и Марк Кастели.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android