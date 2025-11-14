Передача Артёма Зуба помогла «Оттаве» победить «Бостон»

В ночь с 13 на 14 октября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.

Защитник Артём Зуб («Оттава») записал на свой счёт предголевую передачу в эпизоде с победной шайбой «Сенаторз». Защитник Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов (оба — «Бостон») результативными действиями не отметились.

Авторами заброшенных шайб «Оттавы» стали Клод Жиру, Дилан Козенс, Шейн Пинто и Тим Штюцле (дубль). У «Брюинз» отличились Морган Гики, Давид Пастрняк и Марк Кастели.