Пас Марченко помог «Коламбусу» выиграть у «Эдмонтона», у Подколзина гол
В ночь с 13 на 14 ноября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Оливье (Койл, Веренски) – 15:36 2:0 Койл (Оливье) – 20:44 2:1 Савуа (Бушар, Макдэвид) – 28:09 2:2 Драйзайтль (Бушар) – 29:49 3:2 Матейчук (Монахан, Дель Бель Беллуз) – 30:19 4:2 Фантилли (Марченко, Сиверсон) – 38:20 5:2 Оливье (Койл, Силлинджер) – 47:30 5:3 Подколзин (Рословик) – 47:57 5:4 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 51:27
В составе «Коламбуса» результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Марченко. В активе Василия Подколзина («Эдмонтон») заброшенная шайба. Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и защитник Иван Проворов (все — «Коламбус») очков не набрали.
За «Ойлерз» забивали также Мэтт Савуа и Леон Драйзайтль (дубль), в составе «Блю Джекетс» отличились Мэтью Оливье (дубль), Чарли Койл, Дентон Матейчук и Адам Фантилли.
