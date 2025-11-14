Пас Марченко помог «Коламбусу» выиграть у «Эдмонтона», у Подколзина гол

В ночь с 13 на 14 ноября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:4.

В составе «Коламбуса» результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Марченко. В активе Василия Подколзина («Эдмонтон») заброшенная шайба. Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и защитник Иван Проворов (все — «Коламбус») очков не набрали.

За «Ойлерз» забивали также Мэтт Савуа и Леон Драйзайтль (дубль), в составе «Блю Джекетс» отличились Мэтью Оливье (дубль), Чарли Койл, Дентон Матейчук и Адам Фантилли.