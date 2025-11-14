Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 14 ноября 2025, счет 5:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Пас Марченко помог «Коламбусу» выиграть у «Эдмонтона», у Подколзина гол
Комментарии

В ночь с 13 на 14 ноября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Оливье (Койл, Веренски) – 15:36     2:0 Койл (Оливье) – 20:44     2:1 Савуа (Бушар, Макдэвид) – 28:09     2:2 Драйзайтль (Бушар) – 29:49     3:2 Матейчук (Монахан, Дель Бель Беллуз) – 30:19     4:2 Фантилли (Марченко, Сиверсон) – 38:20     5:2 Оливье (Койл, Силлинджер) – 47:30     5:3 Подколзин (Рословик) – 47:57     5:4 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 51:27    

В составе «Коламбуса» результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Марченко. В активе Василия Подколзина («Эдмонтон») заброшенная шайба. Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и защитник Иван Проворов (все — «Коламбус») очков не набрали.

За «Ойлерз» забивали также Мэтт Савуа и Леон Драйзайтль (дубль), в составе «Блю Джекетс» отличились Мэтью Оливье (дубль), Чарли Койл, Дентон Матейчук и Адам Фантилли.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android