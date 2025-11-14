Скидки
Хоккей

Брэд Маршан набрал 1000-е очко в НХЛ за карьеру

Комментарии

37-летний нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан достиг отметки в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. В ночь с 13 на 14 ноября мск в домашней встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3) Маршан оформил ассистентский дубль, по итогам игры в его активе ровно 1000 набранных очков (435 шайб и 565 результативных передач) в 1116 матчах.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Сандин) – 08:25     1:1 Родригес (Миккола, Райнхарт) – 08:53     2:1 Швиндт (Форслинг, Луостаринен) – 23:05     3:1 Райнхарт (Вераге, Джонс) – 34:41 (pp)     3:2 Сурдиф (Чикран, Уилсон) – 40:52     4:2 Райнхарт (Лунделль, Луостаринен) – 44:54     5:2 Джонс – 49:47 (pp)     5:3 Сандин (Карлсон) – 52:40     6:3 Луостаринен (Маршан, Лунделль) – 58:30    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Юбилейное очко форварду принесла голевая передача финскому нападающему Ээту Луостаринену на пустые ворота на 59-й минуте игры.

Брэд Маршан стал 102-м игроком за всю историю НХЛ, который смог достичь отметки в 1000 очков в регулярных сезонах.

