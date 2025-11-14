Брэд Маршан набрал 1000-е очко в НХЛ за карьеру

37-летний нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан достиг отметки в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. В ночь с 13 на 14 ноября мск в домашней встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3) Маршан оформил ассистентский дубль, по итогам игры в его активе ровно 1000 набранных очков (435 шайб и 565 результативных передач) в 1116 матчах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Юбилейное очко форварду принесла голевая передача финскому нападающему Ээту Луостаринену на пустые ворота на 59-й минуте игры.

Брэд Маршан стал 102-м игроком за всю историю НХЛ, который смог достичь отметки в 1000 очков в регулярных сезонах.