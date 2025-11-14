Скидки
Кирилл Марченко набрал очки в 10-й игре подряд и уступает лишь троим в истории «Коламбуса»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко оформил результативный пас в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4). Эта игра стала для Марченко 10-й подряд с набранными очками, в ходе результативной серии форвард набрал 12 очков (3+9).

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Оливье (Койл, Веренски) – 15:36     2:0 Койл (Оливье) – 20:44     2:1 Савуа (Бушар, Макдэвид) – 28:09     2:2 Драйзайтль (Бушар) – 29:49     3:2 Матейчук (Монахан, Дель Бель Беллуз) – 30:19     4:2 Фантилли (Марченко, Сиверсон) – 38:20     5:2 Оливье (Койл, Силлинджер) – 47:30     5:3 Подколзин (Рословик) – 47:57     5:4 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 51:27    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, за всю историю «Коламбуса» только три игрока смогли оформить более длительную результативную серию: Райан Джохансен (13 матчей в сезоне-2014/2015), Кэм Аткинсон (12 матчей в сезоне-2018/2019) и Патрик Лайне (11 матчей, сезон-2021/2022).

Дважды серия игрока «Блю Джекетс» с набранными очками составляла ровно 10 матчей — такое удалось Джохансену в сезоне-2014/2015 и Ар Джею Умбергеру в сезоне-2010/2011.

