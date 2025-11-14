Скидки
Калгари Флэймз — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 14 ноября 2025, счет 2:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

34 сейва Аскарова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Калгари»
В ночь с 13 на 14 ноября мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Коулман – 25:46     2:0 Гонзек (Баклунд) – 59:55    

Ворота «Сан-Хосе» защищал российский вратарь Ярослав Аскаров, который отразил 34 из 35 бросков в створ (97,14%). Защитники Ян Кузнецов («Флэймз») и Дмитрий Орлов («Шаркс») результативными действиями не отметились.

На 26-й минуте игры счёт открыл нападающий «Сан-Хосе» Блейк Коулман. За пять секунд до финальной сирены его партнёр по команде Самуэль Гонзек поразил пустые ворота.

Комментарии
