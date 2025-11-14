34 сейва Аскарова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Калгари»

В ночь с 13 на 14 ноября мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:0.

Ворота «Сан-Хосе» защищал российский вратарь Ярослав Аскаров, который отразил 34 из 35 бросков в створ (97,14%). Защитники Ян Кузнецов («Флэймз») и Дмитрий Орлов («Шаркс») результативными действиями не отметились.

На 26-й минуте игры счёт открыл нападающий «Сан-Хосе» Блейк Коулман. За пять секунд до финальной сирены его партнёр по команде Самуэль Гонзек поразил пустые ворота.