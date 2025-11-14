Скидки
Хоккей

Колорадо Эвеланш — Баффало Сэйбрз, результат матча 14 ноября 2025, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Колорадо» без Ничушкина переиграл «Баффало» и упрочил лидерство в НХЛ
В ночь с 13 на 14 ноября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Нечас (Макар, Тэйвз) – 00:52     2:0 Лехконен (Малински, Нечас) – 06:10     2:1 Байрэм (Томпсон, Так) – 07:47     3:1 Нельсон (Колтон, Бриндли) – 09:46     3:2 Гринвей (Пауэр, Доун) – 13:28     3:3 Томпсон (Росен, Кребс) – 34:56 (pp)     4:3 Бриндли (Мэнсон, Бёрнс) – 36:22     5:3 Нечас (Маккиннон, Жирар) – 56:53     6:3 Ландеског (Нечас) – 58:11    

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не принял участия в матче из-за травмы, его одноклубник Захар Бардаков очков не набрал.

«Эвеланш» набрали 29 очков в 18 матчах и лидируют во всей НХЛ, у ближайших преследователей «Даллас Старз» и лучшего клуба Восточной конференции «Нью-Джерси Дэвилз» по 25 очков в 18 и 17 матчах соответственно.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
