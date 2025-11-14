«Колорадо» без Ничушкина переиграл «Баффало» и упрочил лидерство в НХЛ

В ночь с 13 на 14 ноября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не принял участия в матче из-за травмы, его одноклубник Захар Бардаков очков не набрал.

«Эвеланш» набрали 29 очков в 18 матчах и лидируют во всей НХЛ, у ближайших преследователей «Даллас Старз» и лучшего клуба Восточной конференции «Нью-Джерси Дэвилз» по 25 очков в 18 и 17 матчах соответственно.