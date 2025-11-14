Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей НХЛ на 14 ноября 2025 года

В ночь на 14 ноября 2025 года продолжился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 14 ноября 2025 года (время московское):

«Оттава Сенаторз»– «Бостон Брюинз» — 5:3;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Лос-Анджелес Кингз» — 3:4 ОТ;

«Детройт Ред Уингз» – «Анахайм Дакс» — 6:3;

«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3;

«Монреаль Канадиенс»– «Даллас Старз» — 0:7;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 5:4;

«Калгари Флэймз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 2:0;

«Колорадо Эвеланш» – «Баффало Сэйбрз» — 6:3;

«Вегас Голден Найтс»– «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 ОТ;

«Сиэтл Кракен» – «Виннипег Джетс» — 5:3.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 29 очками после 18 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 25 очков после 17 встреч.