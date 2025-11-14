«Айлендерс» обыграли «Вегас» благодаря шайбе Пажо в меньшинстве, заброшенной в овертайме

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.
Первый период матча завершился со счётом 2:0 в пользу «Айлендерс» — голы забили Эмиль Хейнеман и Мэттью Шефер. Во втором периоде «Вегас» отквитал одну шайбу усилиями Ши Теодора. В третьем периоде «Голден Найтс» удалось перевернуть ход матча и забросить две шайбы — отличились Томаш Гертл и Райлли Смит. «Айлендерс» сравняли счёт в концовке матча при игре с пустыми воротами — отличился Мэттью Барзал. Ворота «островитян» защищал российский голкипер Илья Сорокин, пропустивший три шайбы. В овертайме голом в меньшинстве победу гостям принёс Жан-Габриэль Пажо.
В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» местный «Сиэтл Кракен» обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 5:3.
Голами в составе «Сиэтла» отметились Каапо Какко, Винс Данн, Ээли Толванен и Джордан Эберле, оформивший дубль. За «Виннипег» отличились Алекс Иафалло, Марк Шайфли и Кайл Коннор.
