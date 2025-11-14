Скидки
Вегас – Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 14 ноября 2025, счет 3:4 ОТ, НХЛ 2025/2026

«Айлендерс» обыграли «Вегас» благодаря шайбе Пажо в меньшинстве, заброшенной в овертайме
Аудио-версия:
Комментарии

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хейнеман (Хорват, Деанджело) – 14:03     0:2 Шефер (Друен, Хорват) – 17:59 (pp)     1:2 Теодор (Колесар) – 38:56     2:2 Гертл (Лозон, Айкел) – 48:23     3:2 Смит (Саад, Хауден) – 50:45     3:3 Барзал (Шефер, Друен) – 57:23     3:4 Пажо – 63:02 (sh)    

Первый период матча завершился со счётом 2:0 в пользу «Айлендерс» — голы забили Эмиль Хейнеман и Мэттью Шефер. Во втором периоде «Вегас» отквитал одну шайбу усилиями Ши Теодора. В третьем периоде «Голден Найтс» удалось перевернуть ход матча и забросить две шайбы — отличились Томаш Гертл и Райлли Смит. «Айлендерс» сравняли счёт в концовке матча при игре с пустыми воротами — отличился Мэттью Барзал. Ворота «островитян» защищал российский голкипер Илья Сорокин, пропустивший три шайбы. В овертайме голом в меньшинстве победу гостям принёс Жан-Габриэль Пажо.

В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» местный «Сиэтл Кракен» обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Иафалло (Лаури, Демело) – 10:17     1:1 Какко (Шварц, Данн) – 15:15     1:2 Шайфли (Пионк) – 23:18     2:2 Данн (Уинтертон, Ларссон) – 27:27     2:3 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 38:50 (pp)     3:3 Толванен (Данн, Стивенсон) – 44:11 (pp)     4:3 Эберле (Бенирс, Марчмент) – 47:21     5:3 Эберле (Бенирс) – 58:25    

Голами в составе «Сиэтла» отметились Каапо Какко, Винс Данн, Ээли Толванен и Джордан Эберле, оформивший дубль. За «Виннипег» отличились Алекс Иафалло, Марк Шайфли и Кайл Коннор.

