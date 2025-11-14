Овечкин и Маршан обменялись майками и сделали совместное фото вместе с Бобровским
После матча между клубами «Флорида Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз» (6:3), прошедшего на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида), нападающие Александр Овечкин и Брэд Маршан обменялись игровыми майками.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Сандин) – 08:25 1:1 Родригес (Миккола, Райнхарт) – 08:53 2:1 Швиндт (Форслинг, Луостаринен) – 23:05 3:1 Райнхарт (Вераге, Джонс) – 34:41 (pp) 3:2 Сурдиф (Чикран, Уилсон) – 40:52 4:2 Райнхарт (Лунделль, Луостаринен) – 44:54 5:2 Джонс – 49:47 (pp) 5:3 Сандин (Карлсон) – 52:40 6:3 Луостаринен (Маршан, Лунделль) – 58:30
Овечкин и Маршан сделали совместную фотографию, на которой к ним присоединился российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
Фото: «Флорида»
Маршан оформил ассистентский дубль, по итогам игры в его активе ровно 1000 набранных очков (435 шайб и 565 результативных передач) в 1116 матчах. Канадский нападающий стал 102-м игроком за всю историю НХЛ, который смог достичь отметки в 1000 очков в регулярных сезонах.
