Овечкин и Маршан обменялись майками и сделали совместное фото вместе с Бобровским

После матча между клубами «Флорида Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз» (6:3), прошедшего на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида), нападающие Александр Овечкин и Брэд Маршан обменялись игровыми майками.

Овечкин и Маршан сделали совместную фотографию, на которой к ним присоединился российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

Фото: «Флорида»

Маршан оформил ассистентский дубль, по итогам игры в его активе ровно 1000 набранных очков (435 шайб и 565 результативных передач) в 1116 матчах. Канадский нападающий стал 102-м игроком за всю историю НХЛ, который смог достичь отметки в 1000 очков в регулярных сезонах.