Расписание матчей ВХЛ на 14 ноября 2025 года

Сегодня, 14 ноября, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 14 ноября 2025 года (время московское):

17:30. «Ижсталь» – «Буран»;

18:30. «Торпедо-Горький» – «Магнитка»;

18:30. «Химик» – «Южный Урал».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 39 очков в 25 встречах. Второе место занимает «Магнитка» с 37 очками после 25 матчей. Тройку замыкает «Югра» (36 очков в 23 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.