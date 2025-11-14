Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 14 ноября 2025 года

Сегодня, 14 ноября, пройдут девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 14 ноября 2025 года (время московское):

13:00. «Чайка» – АКМ Новомосковск;

14:30. «Сибирские Снайперы» – «Белые Медведи»;

16:30. МХК «Молот» – «Кузнецкие Медведи»;

17:00. «Мамонты Югры» – «Красноярские Рыси»;

18:30. МХК «Спартак» МАХ – «Академия СКА»;

18:30. «Ирбис» – «Локо-76».

18:30. МХК «Динамо» Спб – «Капитан»;

19:00. «Динамо-Шинник» – «Авто»;

19:00. «СКА-1946» – «АКМ-Юниор».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 39 очками после 21 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 34 очка после 22 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.