«Заставляет задуматься». Журналистка из США — о частом обмене майками Овечкина

Североамериканская журналистка Бэйли Джонсон отметила факт того, что в текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин чаще стал обмениваться майками и клюшками с другими игроками. После матча с «Флоридой Пантерз» (3:6) российский нападающий обменялся игровыми джерси с форвардом Брэдом Маршаном.

«В этом году Овечкин обменивает футболки и клюшки гораздо чаще, чем раньше, или, по крайней мере, не так публично. Я не знаю ничего, кроме того, что он говорил ранее о своих планах на будущее, что он ещё ничего не решил, но это заставляет задуматься», — написала Джонсон в соцсети Х.

Текущий сезон является последним по действующему контракту 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном».