«Заставляет задуматься». Журналистка из США — о частом обмене майками Овечкина
Поделиться
Североамериканская журналистка Бэйли Джонсон отметила факт того, что в текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин чаще стал обмениваться майками и клюшками с другими игроками. После матча с «Флоридой Пантерз» (3:6) российский нападающий обменялся игровыми джерси с форвардом Брэдом Маршаном.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Сандин) – 08:25 1:1 Родригес (Миккола, Райнхарт) – 08:53 2:1 Швиндт (Форслинг, Луостаринен) – 23:05 3:1 Райнхарт (Вераге, Джонс) – 34:41 (pp) 3:2 Сурдиф (Чикран, Уилсон) – 40:52 4:2 Райнхарт (Лунделль, Луостаринен) – 44:54 5:2 Джонс (Маршан, Лунделль) – 49:47 (pp) 5:3 Сандин (Карлсон) – 52:40 6:3 Луостаринен (Маршан, Лунделль) – 58:30
«В этом году Овечкин обменивает футболки и клюшки гораздо чаще, чем раньше, или, по крайней мере, не так публично. Я не знаю ничего, кроме того, что он говорил ранее о своих планах на будущее, что он ещё ничего не решил, но это заставляет задуматься», — написала Джонсон в соцсети Х.
Текущий сезон является последним по действующему контракту 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном».
Материалы по теме
Комментарии
- 14 ноября 2025
-
10:05
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:18
-
08:15
-
08:04
-
07:51
-
07:35
-
06:57
-
06:15
-
06:06
-
05:47
-
05:37
-
03:35
- 13 ноября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:03
-
22:45
-
22:23
-
22:21
-
22:20
-
22:14
-
22:13
-
21:53
-
21:44
-
21:42
-
21:30
-
21:25