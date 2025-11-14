Скидки
«Заставляет задуматься». Журналистка из США — о частом обмене майками Овечкина

«Заставляет задуматься». Журналистка из США — о частом обмене майками Овечкина
Комментарии

Североамериканская журналистка Бэйли Джонсон отметила факт того, что в текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин чаще стал обмениваться майками и клюшками с другими игроками. После матча с «Флоридой Пантерз» (3:6) российский нападающий обменялся игровыми джерси с форвардом Брэдом Маршаном.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Сандин) – 08:25     1:1 Родригес (Миккола, Райнхарт) – 08:53     2:1 Швиндт (Форслинг, Луостаринен) – 23:05     3:1 Райнхарт (Вераге, Джонс) – 34:41 (pp)     3:2 Сурдиф (Чикран, Уилсон) – 40:52     4:2 Райнхарт (Лунделль, Луостаринен) – 44:54     5:2 Джонс (Маршан, Лунделль) – 49:47 (pp)     5:3 Сандин (Карлсон) – 52:40     6:3 Луостаринен (Маршан, Лунделль) – 58:30    

«В этом году Овечкин обменивает футболки и клюшки гораздо чаще, чем раньше, или, по крайней мере, не так публично. Я не знаю ничего, кроме того, что он говорил ранее о своих планах на будущее, что он ещё ничего не решил, но это заставляет задуматься», — написала Джонсон в соцсети Х.

Текущий сезон является последним по действующему контракту 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном».

Фото
