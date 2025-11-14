Пажо стал вторым игроком в истории «Айлендерс» с голом в меньшинстве в овертайме
В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме. В дополнительное время голом в меньшинстве победу гостям принёс нападающий Жан-Габриэль Пажо.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хейнеман (Хорват, Деанджело) – 14:03 0:2 Шефер (Друен, Хорват) – 17:59 (pp) 1:2 Теодор (Колесар) – 38:56 2:2 Гертл (Лозон, Айкел) – 48:23 3:2 Смит (Саад, Хауден) – 50:45 3:3 Барзал (Шефер, Друен) – 57:23 3:4 Пажо – 63:02 (sh)
Пажо стал вторым игроком в истории «Айлендерс» с голом в меньшинстве в овертайме. Ранее такое достижение покорялось лишь Майклу Пеке 12 февраля 2002 года.
Предыдущим хоккеистом, забившим гол в овертайме при игре в меньшинстве, был российский защитник Илья Любушкин, выступавший за «Баффало Сэйбрз». Россиянин отметился победным голом в меньшинстве в дополнительное время с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:5 ОТ) 23 февраля 2023 года.
