Пажо стал вторым игроком в истории «Айлендерс» с голом в меньшинстве в овертайме

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме. В дополнительное время голом в меньшинстве победу гостям принёс нападающий Жан-Габриэль Пажо.

Пажо стал вторым игроком в истории «Айлендерс» с голом в меньшинстве в овертайме. Ранее такое достижение покорялось лишь Майклу Пеке 12 февраля 2002 года.

Предыдущим хоккеистом, забившим гол в овертайме при игре в меньшинстве, был российский защитник Илья Любушкин, выступавший за «Баффало Сэйбрз». Россиянин отметился победным голом в меньшинстве в дополнительное время с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:5 ОТ) 23 февраля 2023 года.