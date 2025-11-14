Дьюхейм открыл счёт в третьем матче подряд и повторил достижения Овечкина за «Вашингтон»

В ночь с 13 на 14 ноября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

Нападающий «Вашингтона» Брэндон Дьюхейм открыт счёт в третьем матче подряд и повторил достижения Александра Овечкина за столичный клуб. Россиянин дважды три матча подряд открывал счёт в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. Лидером «Кэпиталз» по этому показателю является нападающий Андре Бураковски, который открывал счёт четыре матча подряд в сезоне-2016/2017.