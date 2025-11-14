Скидки
Дьюхейм открыл счёт в третьем матче подряд и повторил достижения Овечкина за «Вашингтон»

В ночь с 13 на 14 ноября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Сандин) – 08:25     1:1 Родригес (Миккола, Райнхарт) – 08:53     2:1 Швиндт (Форслинг, Луостаринен) – 23:05     3:1 Райнхарт (Вераге, Джонс) – 34:41 (pp)     3:2 Сурдиф (Чикран, Уилсон) – 40:52     4:2 Райнхарт (Лунделль, Луостаринен) – 44:54     5:2 Джонс (Маршан, Лунделль) – 49:47 (pp)     5:3 Сандин (Карлсон) – 52:40     6:3 Луостаринен (Маршан, Лунделль) – 58:30    

Нападающий «Вашингтона» Брэндон Дьюхейм открыт счёт в третьем матче подряд и повторил достижения Александра Овечкина за столичный клуб. Россиянин дважды три матча подряд открывал счёт в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. Лидером «Кэпиталз» по этому показателю является нападающий Андре Бураковски, который открывал счёт четыре матча подряд в сезоне-2016/2017.

