«Удивлён и очень горжусь этим». Маршан поделился эмоциями от достижения 1000 очков в НХЛ

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан поделился эмоциями от достижения рубежа в 1000 очков в НХЛ. Канадский форвард отметился двумя передачами в победном матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Сандин) – 08:25     1:1 Родригес (Миккола, Райнхарт) – 08:53     2:1 Швиндт (Форслинг, Луостаринен) – 23:05     3:1 Райнхарт (Вераге, Джонс) – 34:41 (pp)     3:2 Сурдиф (Чикран, Уилсон) – 40:52     4:2 Райнхарт (Лунделль, Луостаринен) – 44:54     5:2 Джонс (Маршан, Лунделль) – 49:47 (pp)     5:3 Сандин (Карлсон) – 52:40     6:3 Луостаринен (Маршан, Лунделль) – 58:30    

«Это до сих пор кажется чем-то сюрреалистичным. Я и представить себе не мог, что стану частью двух невероятных франшиз и буду так счастлив играть в эту игру так долго. Вехи достигаются благодаря игре в великолепных командах с отличными игроками. Я точно никогда не думал, что такое может случиться, поэтому я очень удивлён и горжусь этим.

Мне очень нравится играть в этой команде. У нас такой невероятный коллектив. Невероятные болельщики. Я просто по-настоящему наслаждаюсь каждым днём и возможностью играть здесь. Я по-настоящему полюбил это место, и моя семья тоже в восторге, — это просто вишенка на торте всего, что здесь произошло», — цитирует Маршана пресс-служба клуба.

Ранее Маршан выступал за «Бостон Брюинз» 15 сезонов, с 2010 по 2025 год. С обоими клубами игрок становился обладателем Кубка Стэнли. Маршан стал 102-м игроком за всю историю НХЛ, который смог достичь отметки в 1000 очков в регулярных сезонах.

