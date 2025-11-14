«Удивлён и очень горжусь этим». Маршан поделился эмоциями от достижения 1000 очков в НХЛ

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан поделился эмоциями от достижения рубежа в 1000 очков в НХЛ. Канадский форвард отметился двумя передачами в победном матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3).

«Это до сих пор кажется чем-то сюрреалистичным. Я и представить себе не мог, что стану частью двух невероятных франшиз и буду так счастлив играть в эту игру так долго. Вехи достигаются благодаря игре в великолепных командах с отличными игроками. Я точно никогда не думал, что такое может случиться, поэтому я очень удивлён и горжусь этим.

Мне очень нравится играть в этой команде. У нас такой невероятный коллектив. Невероятные болельщики. Я просто по-настоящему наслаждаюсь каждым днём и возможностью играть здесь. Я по-настоящему полюбил это место, и моя семья тоже в восторге, — это просто вишенка на торте всего, что здесь произошло», — цитирует Маршана пресс-служба клуба.

Ранее Маршан выступал за «Бостон Брюинз» 15 сезонов, с 2010 по 2025 год. С обоими клубами игрок становился обладателем Кубка Стэнли. Маршан стал 102-м игроком за всю историю НХЛ, который смог достичь отметки в 1000 очков в регулярных сезонах.