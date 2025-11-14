Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз оштрафован за толчок клюшкой игрока «Спартака»

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Спартак» – «Локомотив» и на основании представленных материалов принял решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Байрона Фрейза по п. 1.10.1 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой), на наказание по п. 1.10.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой) и подвергнуть его денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что судьи матча после видеопросмотра подтвердили большой пятиминутный штраф Фрейза. «Спартак» не смог реализовать это большинство и в итоге уступил со счётом 3:6.