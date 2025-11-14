Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз оштрафован за толчок клюшкой игрока «Спартака»

Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз оштрафован за толчок клюшкой игрока «Спартака»
Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Спартак» – «Локомотив» и на основании представленных материалов принял решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Байрона Фрейза по п. 1.10.1 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой), на наказание по п. 1.10.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой) и подвергнуть его денежному штрафу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 6
Локомотив
Ярославль
1:0 Локхарт (Рябов) – 07:53 (5x5)     1:1 Красковский (Алексеев, Гернат) – 10:59 (5x5)     2:1 Пивчулин (Коростелёв, Беляев) – 17:22 (5x4)     2:2 Гернат (Каюмов, Берёзкин) – 24:15 (5x5)     2:3 Шалунов (Елесин, Береглазов) – 25:43 (5x5)     3:3 Миронов (Мальцев, Ярош) – 27:21 (4x4)     3:4 Кирьянов (Никулин, Фрейз) – 41:26 (5x5)     3:5 Гернат (Красковский) – 56:52 (5x5)     3:6 Сурин (Кирьянов) – 59:31 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что судьи матча после видеопросмотра подтвердили большой пятиминутный штраф Фрейза. «Спартак» не смог реализовать это большинство и в итоге уступил со счётом 3:6.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» победил «Спартак», забросив шесть шайб. Защитник Гернат оформил дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android