Шефер — об игре Сорокина: когда у тебя такой вратарь, это помогает выигрывать матчи

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер оценил игру вратаря Ильи Сорокина в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ). «Островитяне» смогли сравнять счёт в концовке основного времени и вырвать победу в овертайме. Сорокин отразил 26 бросков и пропустил три шайбы.

«Мы определённо не прекращали бороться. Я думаю, что мы начали матч хорошо. Думаю, мы были лучшей командой. Сорокин сделал много важных сейвов. Так что, когда у тебя есть такой вратарь, это, безусловно, помогает выигрывать такие матчи. Мы продолжали бороться», — цитирует Шефера пресс-служба клуба.

Сорокин одержал свою 131-ю победу в составе «островитян» и по данному показателю вышел на третье место в истории «Айлендерс», обойдя Рика Дипьетро. Рекорд организации принадлежит Билли Смиту — 304 победных матча. На втором месте — Гленн Реш (157).