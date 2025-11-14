Скидки
Хоккей

Шефер — об игре Сорокина: когда у тебя такой вратарь, это помогает выигрывать матчи

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер оценил игру вратаря Ильи Сорокина в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ). «Островитяне» смогли сравнять счёт в концовке основного времени и вырвать победу в овертайме. Сорокин отразил 26 бросков и пропустил три шайбы.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хейнеман (Хорват, Деанджело) – 14:03     0:2 Шефер (Друен, Хорват) – 17:59 (pp)     1:2 Теодор (Колесар) – 38:56     2:2 Гертл (Лозон, Айкел) – 48:23     3:2 Смит (Саад, Хауден) – 50:45     3:3 Барзал (Шефер, Друен) – 57:23     3:4 Пажо – 63:02 (sh)    

«Мы определённо не прекращали бороться. Я думаю, что мы начали матч хорошо. Думаю, мы были лучшей командой. Сорокин сделал много важных сейвов. Так что, когда у тебя есть такой вратарь, это, безусловно, помогает выигрывать такие матчи. Мы продолжали бороться», — цитирует Шефера пресс-служба клуба.

Сорокин одержал свою 131-ю победу в составе «островитян» и по данному показателю вышел на третье место в истории «Айлендерс», обойдя Рика Дипьетро. Рекорд организации принадлежит Билли Смиту — 304 победных матча. На втором месте — Гленн Реш (157).

