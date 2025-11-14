«Анахайм» выпустил обувь в форме утиных лапок с логотипом клуба

«Анахайм Дакс» выпустил обувь в форме утиных лапок с логотипом клуба. Пресс-служба клуба предлагает болельщикам приобрести оригинальные шлёпки, которые будут доступны на домашнем матче «уток» 23 ноября с «Вегас Голден Найтс».

«Если хочешь ходить как утка, приобретай наши утиные шлёпки», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Анахайм»

Фото: «Анахайм»

На данный момент «Анахайм» занимает третье место в таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги. «Дакс» набрали 23 очка в 17 проведённых матчах. В следующей встрече «утки» сыграют с «Миннесотой Уайлд» 16 ноября. Напомним, в межсезонье клуб возглавил Джоэль Кенневилль.