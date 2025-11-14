Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Анахайм» выпустил обувь в форме утиных лапок с логотипом клуба

«Анахайм» выпустил обувь в форме утиных лапок с логотипом клуба
Комментарии

«Анахайм Дакс» выпустил обувь в форме утиных лапок с логотипом клуба. Пресс-служба клуба предлагает болельщикам приобрести оригинальные шлёпки, которые будут доступны на домашнем матче «уток» 23 ноября с «Вегас Голден Найтс».

«Если хочешь ходить как утка, приобретай наши утиные шлёпки», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Анахайм»

«Анахайм»

Фото: «Анахайм»

На данный момент «Анахайм» занимает третье место в таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги. «Дакс» набрали 23 очка в 17 проведённых матчах. В следующей встрече «утки» сыграют с «Миннесотой Уайлд» 16 ноября. Напомним, в межсезонье клуб возглавил Джоэль Кенневилль.

Материалы по теме
Легендарный тренер возрождает команду НХЛ. «Анахайм» в топе лиги после семи неудачных лет
Легендарный тренер возрождает команду НХЛ. «Анахайм» в топе лиги после семи неудачных лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android