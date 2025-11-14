Экс главный тренер сборной России: у СКА с Ларионовым всё ещё впереди

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о выступлении СКА под руководством Игоря Ларионова. Команда сыграла 25 матчей в регулярном чемпионате, набрав 26 очков. На данный момент СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«У СКА с Ларионовым всё ещё впереди. Издалека мне сложно судить о причинах таких результатов, однако я точно могу сказать, что в будущем у петербуржских армейцев всё должно наладиться», – цитирует Быкова LiveResult.

Ларионов возглавил СКА в прошедшее межсезонье. Ранее специалист три года занимал пост главного тренера «Торпедо».