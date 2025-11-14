Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс главный тренер сборной России: у СКА с Ларионовым всё ещё впереди

Экс главный тренер сборной России: у СКА с Ларионовым всё ещё впереди
Комментарии

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о выступлении СКА под руководством Игоря Ларионова. Команда сыграла 25 матчей в регулярном чемпионате, набрав 26 очков. На данный момент СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«У СКА с Ларионовым всё ещё впереди. Издалека мне сложно судить о причинах таких результатов, однако я точно могу сказать, что в будущем у петербуржских армейцев всё должно наладиться», – цитирует Быкова LiveResult.

Ларионов возглавил СКА в прошедшее межсезонье. Ранее специалист три года занимал пост главного тренера «Торпедо».

Материалы по теме
«Трудно подобрать слова». Ларионов — о низкой результативности СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android