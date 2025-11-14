Скидки
Канадец Сикура: близкие в недоумении, насколько красиво, чисто и безопасно в Москве

Канадец Сикура: близкие в недоумении, насколько красиво, чисто и безопасно в Москве
Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура заявил, что его близких поразили в Москве чистота и безопасность. Форвард перешёл в «Динамо» в декабре 2024 года из челябинского «Трактора».

«Я горд играть за клуб с такой историей — это топ-уровень. Благодарен, что меня выменяли в прошлом году. Чувствую себя счастливым, занимаюсь любимым делом, рядом семья и даже собака. Конечно, близкие в недоумении, насколько красиво, чисто и безопасно в Москве. Не просто так это один из лучших городов мира», — приводит слова Сикуры Metaratings.

На счету 30-летнего нападающего 59 (26 + 33) очков в 98 матчах Континентальной хоккейной лиги.

